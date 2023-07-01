Мясников перечислил болезни, о которых говорит большой живот

«То, что живот можно накачать раз и навсегда, — это миф. Можно накачать мышцы живота, можно сделать даже "каменный" живот, но, если вы не будете заниматься ежедневно, не пропуская ни единого дня, все ваши усилия будут тщетны», — отметил врач.