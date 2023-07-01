Доктор Мясников перечислил болезни, о которых говорит большой живот
Из-за чего может появиться большой живот, в новом выпуске программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» рассказал известный теледоктор Александр Мясников.
«Живот — это показатель здоровья, показатель культуры тела. Объем талии — это прогностический признак скорых болезней, таких как инфаркт, инсульт, а то и онкология», — подчеркнул Мясников.
Лишний вес может появляться в том числе и из-за возрастных изменений, поэтому рекомендуется заботиться о фигуре с молодости.
Мясников отметил, что у мужчины объем талии не должен быть больше 102 см, у женщины - не больше 88 см. Если объем талии больше этих параметров, то человеку рекомендуется менять образ жизни. В первую очередь нужно наладить питание и отказаться от фастфуда и заниматься спортом.
«То, что живот можно накачать раз и навсегда, — это миф. Можно накачать мышцы живота, можно сделать даже "каменный" живот, но, если вы не будете заниматься ежедневно, не пропуская ни единого дня, все ваши усилия будут тщетны», — отметил врач.
Также людям с лишним весом рекомендуется следить за осанкой.