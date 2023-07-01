Назван простой продукт, существенно улучшающий работу мозга

«Калий, помимо прочего, участвует в передаче нервных импульсов и насыщении кислородом головного мозга. Именно поэтому зелёный лук полезно есть при повышенных умственных нагрузках — он поможет человеку стать более продуктивным на работе и в учебе», – резюмировала Дьяченко.