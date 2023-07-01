Назван простой продукт, существенно улучшающий работу мозга
Врач-нутрициолог Елена Дьяченко рассказала о простом продукте, который существенно улучшает работу головного мозга.
По её словам, речь идёт о зелёном луке, содержащем большое количество витаминов и микроэлементов, полезных в целом для здоровья, передаёт издание «Кубанские новости».
«Чтобы активировать мозговые процессы необходимо увеличивать в рационе питания долю продуктов натурального происхождения, – подчеркнула она. – Но больше всего в критических ситуациях необходим зелёный лук. Эти хрустящие перышки заставят мозг работать быстрее и гораздо эффективнее, чем обычно».
Как пояснила врача, по содержанию полезных веществ этот продукт превосходит привычный всем – репчатый лук.
Так, отметила нутрициолог, в зелёном луке содержится много калия, который помогает вывести из организма лишнюю жидкость и убрать отечность. А заодно и нормализует работу сердечной мышцы.
«Калий, помимо прочего, участвует в передаче нервных импульсов и насыщении кислородом головного мозга. Именно поэтому зелёный лук полезно есть при повышенных умственных нагрузках — он поможет человеку стать более продуктивным на работе и в учебе», – резюмировала Дьяченко.