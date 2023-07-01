Онколог рассказал о методах профилактики рака легких

Рак лёгких отличается агрессивностью, сложными подходами в лечении и высокими показателями заболеваемости и смертности.

© runews24.ru

В рамках проведения недели профилактики рака лёгких, Вадим Козлов, кандидат медицинских наук, врач-специалист и заведующий онкологическим отделением №3 Новосибирского областного клинического онкологического диспансера, поделился информацией о причинах злокачественных новообразований лёгких, профилактике и лечении этих заболеваний.

Видео дня

Вадим Козлов отметил, что рак лёгких отличается агрессивностью, сложными подходами в лечении и высокими показателями заболеваемости и смертности. Основной причиной возникновения рака лёгких, по его мнению, является курение, включая пассивное курение.

Кроме того, жители мегаполисов ежедневно вдыхают загрязнённый выхлопными газами воздух, выбросами промышленности и продуктами горения, что также может повлиять на появление заболевания.

Вадим Козлов отметил, что в группе риска находятся люди, занимающиеся рабочими профессиями, так как они часто вдыхают загрязнённый воздух без должной индивидуальной защиты.

Люди с хроническими заболеваниями лёгких, такими как бронхит, бронхиальная астма и хроническая обструктивная болезнь, а также страдающие от отёчности слизистой, также подвержены риску развития рака лёгких.

Они также отметили, что самое частое возрастное проявление злокачественных новообразований лёгких приходится на людей в возрасте 60 лет и старше.

Вадим Козлов объяснил, что на ранних стадиях рак лёгких обычно не проявляет симптомов. Для ранней диагностики важна диспансеризация, скрининг и медицинские исследования, которые позволяют выявить заболевание и начать лечение на ранней стадии.

Наиболее эффективная профилактика рака лёгких - здоровый образ жизни, включая отказ от курения, занятия активными видами спорта и правильное питание.

Вадим Козлов заключил, что в случае обнаружения рака лёгких на ранней стадии и своевременного лечения вероятность успешной ремиссии составляет 80-85%. Однако метастазирование на поздних стадиях представляет основную проблему для лечения рака лёгких, что часто приводит к летальному исходу.