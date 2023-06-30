Онищенко: чумой можно заразиться при укусе блохи

Чума может передаваться через укусы блох. Об этом заявил академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко. Российские эпидемиологи ведут большую работу для профилактики болезни.

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«Хорошее лето, выросла прокормочная база, грызуны быстро размножаются, уходят на зиму в спячку. А на следующий год — засуха, есть нечего. И тогда вступает в свои права чума. Чумная бактерия живет в организме этих животных, передается она через блох», — сообщил Онищенко в беседе с радио Sputnik. Он отметил, что в Монголии большое количество природных очагов чумы.

По словам академика, во время того, когда человек пасет скот, он может заболеть чумой из-за укуса блохи. Также люди могут заразиться во время разделки больного чумой животного. Онищенко отметил, что передача болезни такая же, как и у сибирской язвы.

Эксперт добавил, что в природных очагах чумы также легко можно заразиться при употреблении мяса сусликов. Он подчеркнул, что российские эпидемиологи проводят огромную работу для профилактики чумы. «Первое, отлавливают мелких млекопитающих, обследуют на чуму. Мы обследуем также блох, как правило, они живут в норах грызунов», — заявил Онищенко.