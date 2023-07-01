Онколог назвал семь признаков развития рака легких

Главный внештатный специалист по онкологии министерства здравоохранения Самарской области в Тольятти Александр Фролов рассказал, как курение провоцирует онкологию и назвал семь признаков развития рака легких.

Медик напомнил, что главный фактор развития рака легких - курение. У курильщиков новообразования выявляются в 20 раз чаще, чем среди некурящих. Это связано с тем, что табак содержит радиоактивные вещества, в том числе бензопирен. А дым оседает в легких в виде табачного дегтя.