Онколог назвал семь признаков развития рака легких

Главный внештатный специалист по онкологии министерства здравоохранения Самарской области в Тольятти Александр Фролов рассказал, как курение провоцирует онкологию и назвал семь признаков развития рака легких.
Медик напомнил, что главный фактор развития рака легких - курение. У курильщиков новообразования выявляются в 20 раз чаще, чем среди некурящих. Это связано с тем, что табак содержит радиоактивные вещества, в том числе бензопирен. А дым оседает в легких в виде табачного дегтя.
Первое время онкология может вовсе не давать о себе знать. Но, как только опухоль начнет прогрессировать, появятся следующие симптомы:
- поверхностное дыхание;
- боль в груди;
- выделение мокроты с кровью;
- охриплость голоса;
- рецидивирующие легочные инфекции (пневмония, бронхиты);
- постоянное чувство усталости;
- беспричинная потеря веса.