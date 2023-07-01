$88.38+1.3596.02+0.91

Онколог назвал семь признаков развития рака легких

Главный внештатный специалист по онкологии министерства здравоохранения Самарской области в Тольятти Александр Фролов рассказал, как курение провоцирует онкологию и назвал семь признаков развития рака легких.

Онколог назвал семь признаков развития рака легких
© СОВА

Медик напомнил, что главный фактор развития рака легких - курение. У курильщиков новообразования выявляются в 20 раз чаще, чем среди некурящих. Это связано с тем, что табак содержит радиоактивные вещества, в том числе бензопирен. А дым оседает в легких в виде табачного дегтя.

Первое время онкология может вовсе не давать о себе знать. Но, как только опухоль начнет прогрессировать, появятся следующие симптомы:

- поверхностное дыхание;

- боль в груди;

- выделение мокроты с кровью;

- охриплость голоса;

- рецидивирующие легочные инфекции (пневмония, бронхиты);

- постоянное чувство усталости;

- беспричинная потеря веса.