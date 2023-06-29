Врачи рассказали, как избежать диареи и запора

Частота посещения туалета может многое сказать о питании и о здоровье человека в целом. Но сколько раз в день или в неделю считается нормальным ходить по-большому?

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Специалисты отмечают, что ходить в туалет по большому от трёх раз в день до трёх раз в неделю считается нормальным. Это подтвердил и опрос, проведённый ZOE Health вместе с Channel 4. Участвовали в этом опросе 142 768 человек.

Оказалось, что запоры чаще возникают у женщин (23% против 13% у мужчин), а диарея - у мужчин (17,5% против 14,7%).

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Для предотвращения диареи и запоров нужно пересмотреть питание. Доктор Уилл Булсевич из ZOE отметил, что важно получать достаточно клетчатки: она полезна и при диарее, и при запорах.

Если вы страдаете от запоров, то вам стоит есть больше чернослива, киви, а также попробовать принимать добавки магния. Людям с диареей эксперты посоветовали избегать жареной и жирной пищи, молочных продуктов, продуктов на основе глютена или пшеницы, шоколада, кофеина и газированных напитков.