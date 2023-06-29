Уролог рассказал мужчинам, как повысить либидо после 50 лет

Специалист объяснил, с чем связано снижение либидо после 50 лет.

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У мужчин, перешагнувших возраст 50 лет, часто наблюдается сниженное либидо. По словам врача-уролога Института репродуктивной медицины Remedi Андрея Дмитриева, это объясняется несколькими причинами.

Например, в таком возрасте у мужчины снижен уровень тестостерона. Также меняется соотношение других гормонов: эстрогена, пролактина, прогестерона.

На половое здоровье в этом возрасте также могут повлиять патологии сердечно-сосудистой системы, диабет, болезни щитовидной железы, прием лекарств против гипертонии, рассказал врач в разговоре с «Лентой.ру».

Поэтому в среднем мужчина в возрасте 55-70 лет занимаются сексом раз в 10 дней, объяснил врач.

Для того, чтобы увеличить либидо, врач рекомендовал наладить физические нагрузки, режим сна, придерживаться правильного питания, отказаться от вредных привычек и избавиться от лишнего веса.

Если все это не помогает, можно говорить о необходимости посетить врача, отметил уролог.