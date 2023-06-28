Нефролог объяснила, как снизить риск развития болезней почек

Чтобы снизить риск развития хронических болезней почек, необходимо скорректировать питание. Об этом рассказала президент Научного общества нефрологов России Ирина Бобкова в беседе с "Аргументами и фактами".

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По словам медика, диета определяется исходя из симптоматики и самого заболевания. Например, при отеках и повышенном давлении стоит сократить потребление соли до четырех-пяти граммов в сутки и снизить количество жидкости. При почечной недостаточности и наличии белка в моче, необходимо ограничить потребление белка.

Бобкова отметила, что о питании стоит проконсультироваться со специалистом в индивидуальном порядке. Не стоит заниматься самолечением.