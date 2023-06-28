Людей с симптомами СДВГ стало больше после пандемии

После пандемии коронавируса в три раза больше людей стали обращаться к врачам с симптомами синдрома дефицита внимания и гиперактивности, или СДВГ. Об этом The Sun рассказал психиатр Димитриос Пашос.

© Pxhere

По словам специалиста, во время карантина люди много были дома и начали замечать у себя и детей симптомы СДВГ, которые раньше не привлекали их внимания. Не последнюю роль, скорее всего, сыграла и доступность сведений о ментальном здоровье в интернете.

Врач отмечает, что у каждого пациента с СДВГ есть индивидуальные особенности, нельзя выделить какой-то типаж. Тем не менее у всех с этим диагнозом не получается расставлять приоритеты на разных уровнях деятельности. Симптомы заболевания сохраняются на всю жизнь, а не проявляются как временное отсутствие концентрации.

Мозг больных с СДВГ недостаточно стимулируется. Из-за этого людям с таким диагнозом трудно поддерживать отношения, они меняют место работы 30-40 раз. Кроме того, такие люди чаще других ищут удовлетворение в кофеине, никотине, сахаре, алкоголе или наркотиках.

Пашос подчеркнул, что интенсивные симптомы СДВГ способны проявляться в любом возрасте и важно не спутать его с аутизмом или тревожным расстройством.