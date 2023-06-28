Ученые "оживили" замороженную почку

В Университете Миннесоты ученые заморозили почки крыс, а затем отогрели их и снова вживили крысам. Органы стали функционировать нормально, сообщает Nature .

Если заморозить орган быстро при -150 градусах Цельсия, в нем не образуются кристаллы льда и ткань сохранится. Размораживать орган для пересадки тоже нужно грамотно: равномерно, чтобы он не поплыл. В Миннесоте разморозку проводили с помощью наночастиц железа и воздействия магнитного поля.