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Ученые "оживили" замороженную почку

В Университете Миннесоты ученые заморозили почки крыс, а затем отогрели их и снова вживили крысам. Органы стали функционировать нормально, сообщает Nature.

Ученые "оживили" замороженную почку
© Pxhere

Если заморозить орган быстро при -150 градусах Цельсия, в нем не образуются кристаллы льда и ткань сохранится. Размораживать орган для пересадки тоже нужно грамотно: равномерно, чтобы он не поплыл. В Миннесоте разморозку проводили с помощью наночастиц железа и воздействия магнитного поля.

Ученые предполагают, что по схожей технологии получится стимулировать нейроны с термочувствительными рецепторами. Это может позволить возвращать к жизни замороженных живых существ с мозгом.

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