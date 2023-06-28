Остеопат рассказал о неочевидных причинах храпа

Врач-остеопат Владимир Животов рассказал о малоизвестных причинах храпа.

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Чаще всего храп возникает из-за курения, лишнего веса, проблем с сердцем, а также при хронической заложенности носа и искривлении носовой перегородки. Но есть и более неочевидные причины.

Нередко храп — это последствие родовой или приобретенной травмы. Так, храп у ребенка может быть вызван травматичными родами: стремительными или затяжными или с излишним медицинским вмешательством.

Если храпит взрослый человек, то иногда причина в приобретенной травме, а порой храп вызван сочетанием родовой и приобретенной травм. Как пояснил Животов, из-за травмы небная занавеска теряет тонус, становится дряблой и дребезжит, когда человек вдыхает воздух, передает aif.ru.

В свою очередь хирург Отари Гогиберидзе рассказал о том, что иногда храп и апноэ действительно могут быть связаны с искривлением носовой перегородки, однако даже в этом случае операция не всегда действенна. Чаще всего необходим комплексный подход, передает «Царьград».