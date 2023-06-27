Пожилым объяснили, как избежать лишающей подвижности навсегда травмы

Снизить риск перелома шейки бедра помогут коррекция рациона, физическая активность и меры предосторожности. Эти и некоторые другие способы избежать травмы, которая может лишить подвижности навсегда, Наталья Чернышова в беседе с изданием «Москва 24».

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По словам врача, с переломом шейки бедра чаще всего сталкиваются пожилые, особенно худые женщины зрелого возраста. Этой категории людей необходимо в первую очередь включить в рацион больше продуктов, богатых кальцием, — например, холодец, костный бульон, молочные продукты.

Также снижению риска перелома шейки бедра поспособствует физическая активность, продолжила Чернышова.

Помимо этого, пожилым людям стоит постараться по возможности обезопасить свое жилье. Чернышова посоветовала ходить по дому не в шлепанцах, а в тапках или туфлях с задниками, быть аккуратнее с выступающими порогами и убрать ковры, о которые можно споткнуться и упасть.