Врач назвала самый ранний признак деменции

Симптомы слабоумия нередко путают с признаками старения. Врач-невролог Александра Алехина объяснила, как распознать начинающуюся деменцию.

«Задолго до потери памяти появляются проблемы с речью», – заявила Алехина. Именно потеря памяти является тем явлением, которое большинство людей назовут симптомом деменции. Однако она проявляется уже на поздних стадиях болезни, а предшествуют ей малоизвестные признаки заболевания, которые нередко путают с обычным старением.

Одним из первых признаков деменции становятся проблемы с речью. Человек начинает путать слова, долго подбирать нужное слово, неправильно строить предложения.

Еще один настораживающий симптом – это утрата чувства пространства. Как правило, это проявляется как трудности с ориентацией даже на знакомых маршрутах.