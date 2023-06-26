Кардиолог назвал фрукты, снижающие риск развития инсульта

Кардиолог из России Варфоломеев назвал фрукты, снижающие риск развития инсульта
Инсульт представляет собой серьёзное заболевание, нередко заканчивающееся смертельным исходом.
Для избежания опасного недуга необходимо следовать определённым профилактическим мерам.
Например, по словам врача-кардиолога Олега Варфоломеева, в этом может помочь корректировка режима питания.
Так, лучше внести в свой рацион продукты, богатые калием: молоко, бананы, печеный картофель, куриная грудка, чернослив.
«Чем больше калия вы едите, тем больше натрия выводит из организма и, следовательно, имеете некоторый контроль над нашим кровяным давлением», — заявил Варфоломеев.