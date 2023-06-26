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Кардиолог из России Варфоломеев назвал фрукты, снижающие риск развития инсульта

Инсульт представляет собой серьёзное заболевание, нередко заканчивающееся смертельным исходом.

Кардиолог назвал фрукты, снижающие риск развития инсульта
© Runews24.ru

Для избежания опасного недуга необходимо следовать определённым профилактическим мерам.

Например, по словам врача-кардиолога Олега Варфоломеева, в этом может помочь корректировка режима питания.

Так, лучше внести в свой рацион продукты, богатые калием: молоко, бананы, печеный картофель, куриная грудка, чернослив.

«Чем больше калия вы едите, тем больше натрия выводит из организма и, следовательно, имеете некоторый контроль над нашим кровяным давлением», — заявил Варфоломеев.