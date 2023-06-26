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Исследование Water filer guru: в многоразовых бутылках больше бактерий, чем в унитазах

Исследование показало, что многоразовая бутылка для воды содержит в себе больше бактерий, чем на сиденьях унитазов, пишет Independent. Это исследование было проведено специалистами компании Water filter guru.

Исследование: в многоразовых бутылках больше бактерий, чем в унитазах
© Unsplash

Данные, полученные экспертами, показали, что многоразовые бутылки для воды при ненадлежащем уходе содержат в себе в среднем 20,8 млн колониеобразующих единиц бактерий, что примерно в 40 тысяч раз больше, чем микробов на сиденье унитаза.

"Распространенное заблуждение, когда речь заходит о гигиене многоразовых бутылок для воды, заключается в том, что, поскольку вы обычно наполняете их чистой водой, и бутылка соприкасается только с вашим ртом, то и нет необходимости часто мыть ее", - прокомментировал доктор Дональд Грант.

Специалисты рекомендуют мыть бутылку с мылом после каждого использования, чтобы не занести в организм инфекцию и остановить размножение бактерий.

"По возможности держите бутылку с водой вдали от сред, богатых микробами, таких как шкафчик в спортзале или спортивная сумка. Наливайте в нее только воду, а не протеиновые коктейли, энергетические напитки или жидкости с высоким содержанием сахара, поскольку сахар может стимулировать рост бактерий", - добавляют эксперты. Ранее ученые нашли препарат, подавляющий устойчивость бактерий к антибиотикам.

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