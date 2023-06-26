Исследование: в многоразовых бутылках больше бактерий, чем в унитазах

Исследование Water filer guru: в многоразовых бутылках больше бактерий, чем в унитазах
Исследование показало, что многоразовая бутылка для воды содержит в себе больше бактерий, чем на сиденьях унитазов, пишет Independent. Это исследование было проведено специалистами компании Water filter guru.
Данные, полученные экспертами, показали, что многоразовые бутылки для воды при ненадлежащем уходе содержат в себе в среднем 20,8 млн колониеобразующих единиц бактерий, что примерно в 40 тысяч раз больше, чем микробов на сиденье унитаза.
"Распространенное заблуждение, когда речь заходит о гигиене многоразовых бутылок для воды, заключается в том, что, поскольку вы обычно наполняете их чистой водой, и бутылка соприкасается только с вашим ртом, то и нет необходимости часто мыть ее", - прокомментировал доктор Дональд Грант.
Специалисты рекомендуют мыть бутылку с мылом после каждого использования, чтобы не занести в организм инфекцию и остановить размножение бактерий.
"По возможности держите бутылку с водой вдали от сред, богатых микробами, таких как шкафчик в спортзале или спортивная сумка. Наливайте в нее только воду, а не протеиновые коктейли, энергетические напитки или жидкости с высоким содержанием сахара, поскольку сахар может стимулировать рост бактерий", - добавляют эксперты. Ранее ученые нашли препарат, подавляющий устойчивость бактерий к антибиотикам.