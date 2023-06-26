Исследование: в многоразовых бутылках больше бактерий, чем в унитазах

"Распространенное заблуждение, когда речь заходит о гигиене многоразовых бутылок для воды, заключается в том, что, поскольку вы обычно наполняете их чистой водой, и бутылка соприкасается только с вашим ртом, то и нет необходимости часто мыть ее", - прокомментировал доктор Дональд Грант.