Невролог рассказал, как снять боль за одну процедуру

Боли в спине, ногах и других частях тела не всегда необходимо устранять посредством множества процедур. Современные медицинские подходы позволяют сделать это за один визит к врачу в случае, если отсутствуют противопоказания. Речь идёт о такой процедуре, как блокада — она представляет собой введение препарата в организм посредством укола. Подробнее о том, кому они показаны, рассказал нижегородский врач-невролог Александр Смирнов.

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Чаще всего за такого рода помощью обращаются пациенты с ревматизмом, остеохондрозом. В некоторых случаях блокады позволяют купировать даже фантомные и ампутационные боли. Важно помнить, что данная медицинская манипуляция должна осуществляться только в условиях клиники квалифицированным специалистом.