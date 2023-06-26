Врач развеял миф об эффективности лечения похмелья огуречным рассолом

Лечение похмелья огуречным рассолом или томатным соком научно не обосновано, это всего лишь миф, заявил психиатр-нарколог Александр Поликарпов.

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По его словам, восстановиться после чрезмерного употребления алкоголя помогут сорбенты, плотный завтрак и состояние покоя. Об этом эксперт рассказал в беседе с «Газетой.Ru».

«Лучше отдать предпочтение приему сорбентов, плотному завтраку, супам, и при этом ограничить физическую активность», — порекомендовал он.