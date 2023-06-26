Врач назвал опасность длительного кашля

Сухой приступообразный кашель может являться признаком целого ряда заболеваний легких, в том числе и рака, сообщил хирург, заведующий отделением торакоабдоминальной хирургии МКНЦ им А. С. Логинова Депздрава Москвы Ариф Аллахвердиев. Распространенные симптомы онкологического заболевания он назвал в беседе с «Лентой.ру».

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Кашель может быть и при простуде, и при каких-то воспалительных заболеваниях, и при аллергической реакции, поэтому переживать раньше времени не стоит, сказал врач. Однако если он не проходит длительное время, более 14 дней, и нет никакой динамики в лечении, то обязательно следует обратиться к специалисту.

Когда к длительному кашлю добавляются такие симптомы, как отдышка при активных действиях, например, ходьбе, прожилки крови в мокроте, болевой синдром в грудной клетке, общая слабость, то можно заподозрить и рак. Однако эти симптомы, по словам хирурга, возникают уже на распространенных стадиях развития онкологического заболевания, когда опухоль достаточно большая и врастает в сосуды или перекрывает просветы бронхов.

«Если человек испытывает проблемы с кашлем, лучше идти сперва к терапевту. Он проведет все необходимые базовые обследования и, если будут сомнения и подозрения, отправит к онкологу», — заключил собеседник «Ленты.ру».