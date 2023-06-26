Врач предупредил об опасности немытого пупка

В немытом пупке может образоваться грозящий инфекциями объект — пупочный камень. Хирург Каран Раджан в беседе с The Sun предупредил об опасности, которая может грозить тем, кто недостаточно тщательно моет живот и пупок.

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Раджан объяснил, что из-за специфической формы пупка в нем скапливаются волосы, жир, грязь, клетки кожи и частички ткани. Пупочный камень, уточнил он, также называют омфалолитом. «Эта драгоценность вам не нужна. Она плохо пахнет и ведет к инфицированию», — сказал врач.

Чтобы поддерживать гигиену пупка, добавил он, достаточно мыть эту часть тела с мылом, промывая пальцем с подстриженным ногтем. «Если пупок очень глубокий, можно использовать мокрый ватный диск, так я чищу людям пупки во время операций. Средств на спиртовой основе лучше избегать, они сушат кожу и приводят к покраснениям», — заключил он.