Травматолог рассказал, когда хруст в коленях указывает на опасную болезнь

Травматолог Столбиков рассказал, когда хруст в коленях указывает на опасную болезнь
Травматолог Сергей Столбиков заявил, что хруст коленей обычно является нормальным состоянием, если при этом нет болевых ощущений. В беседе с порталом E1.ru эксперт объяснил, когда хруст указывает на развитие опасного заболевания суставов.
По словам медика, если хруст в коленях сопровождается болью и неприятными ощущениями во время движения, то необходимо обратиться к ортопеду-травматологу или ревматологу.
После ряда анализов медик сделает заключение. Стобиков отметил, что заболеваний, которые сопровождаются болью суставах, довольно много. К ним можно отнести артрозы, подагру, хондромные тела, повреждение связок коленного сустава и менисков.
Рамблер: главные новости