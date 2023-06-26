Травматолог рассказал, когда хруст в коленях указывает на опасную болезнь

Травматолог Сергей Столбиков заявил, что хруст коленей обычно является нормальным состоянием, если при этом нет болевых ощущений. В беседе с порталом E1.ru эксперт объяснил, когда хруст указывает на развитие опасного заболевания суставов.

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По словам медика, если хруст в коленях сопровождается болью и неприятными ощущениями во время движения, то необходимо обратиться к ортопеду-травматологу или ревматологу.

После ряда анализов медик сделает заключение. Стобиков отметил, что заболеваний, которые сопровождаются болью суставах, довольно много. К ним можно отнести артрозы, подагру, хондромные тела, повреждение связок коленного сустава и менисков.