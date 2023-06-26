Теледоктор Мясников предупредил, что «запастись» витаминами невозможно
Организм человека не способен накапливать витамины. Об этом предупредил врач и популярный телеведущий Александр Мясников.
Специалист сообщил, что важно придерживаться суточной нормы при употреблении витаминов. Человек не может запасаться полезными веществами впрок.
«Ты хоть ведро этих витаминов сейчас съешь, завтра у тебя, кроме поноса, ничего не будет», — сообщил Мясников в программе «О самом главном» на канале «Россия 1».
По его словам, овощи и фрукты, которые продаются летом, полезнее зимних. Медик также рекомендовал делать выбор в пользу местных продуктов, а не привозных.