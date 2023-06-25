Эндокринолог назвала основные причины отсутствия аппетита по утрам

Главными причинами отсутствия аппетита по утрам является нестабильный сон, сообщила в Telegram-канале врач-эндокринолог кандидат медицинских наук Зухра Павлова. Она отметила, что позднее засыпание — после 12 часов ночи — и короткий сон меньше семи часов могут приводить к тому, что организм будет требовать больше сна, а не еды.

В качестве дополнительных причин врач назвала переедание на ночь и слишком плотный ужин, а также утреннее употребление кофе. Организм в таком случае получает быстрый заряд энергии, что тормозит чувство голода.

Психолог Ирина Хвингия рассказала, что для похудения необходимо использовать посуду серого цвета. Эксперт пояснила, что серый цвет ассоциируется с несвежей едой. По этой причине человек на подсознательном уровне начинает потреблять меньше пищи.

Специалист добавила, что красный цвет, наоборот, повышает аппетит. По ее словам, заведения общепита используют «этот трюк» не только в посуде, но и в интерьере, чтобы посетители заказывали больше еды.