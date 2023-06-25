Дерматолог перечислил правила поведения при солнечном ожоге

Солнечный ожог может проявляться как в виде небольшого покраснения, так и в виде болезненных пузырей. Что делать, если кожа подверглась излишнему излучению, рассказал врач-дерматолог Роман Иванов.

В первую очередь необходимо принять прохладный душ или наложить компресс из полотенца. Уменьшить боль помогут мази с декспантенолом, а вот лосьоны и спиртосодержащие средства для кожи лучше на время отложить. Об этом передает RT.

«Что касается народных методов лечения, например, обработки ожогов сметаной и кефиром, — они небезопасны и не рекомендованы для использования», — предупредил Иванов.