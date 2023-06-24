Врач назвала альтернативные алкоголю продукты

Врач Свиридова перечислила полезные продукты, которые могут стать альтернативой алкоголю
Человек может получать удовольствие и без спиртных напитков, заявила главный внештатный психиатр-нарколог минздрава Коми Светлана Свиридова.
Для снижения тяги к алкоголю нужно вести активный образ жизни. Следует заниматься бегом, плаванием, скандинавской ходьбой, а также больше гулять на свежем воздухе.
Заменить спиртное помогут продукты с триптофаном — соевые бобы, орехи, сыр и индейка, приводит слова Свиридовой «БНК».
Побороть тягу к алкоголю поможет врач. Для этого не обязательно обращаться к наркологу. В первую очередь можно посетить терапевта или психолога.