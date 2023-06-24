Врач назвала альтернативные алкоголю продукты

Человек может получать удовольствие и без спиртных напитков, заявила главный внештатный психиатр-нарколог минздрава Коми Светлана Свиридова.

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Для снижения тяги к алкоголю нужно вести активный образ жизни. Следует заниматься бегом, плаванием, скандинавской ходьбой, а также больше гулять на свежем воздухе.

Заменить спиртное помогут продукты с триптофаном — соевые бобы, орехи, сыр и индейка, приводит слова Свиридовой «БНК».