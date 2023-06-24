Мужчина рассказал, как живет с головной болью по расписанию

33-летний Люк МакДональд много лет страдает от ежедневных приступов сильнейшей мигрени, которые начинаются и заканчиваются ежедневно в одно и то же время. О жизни с кластерными болями мужчина рассказал изданию Daily Mirror.

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МакДональд сравнил головную боль во время приступа с ощущением, как будто в его черепную коробку засунули раскаленную кочергу и достали ею до глаза. По его словам, приступы начинаются, как по расписанию в 23:44 и продолжаются ровно час до 00:44. Следующий приступ приходит в 2:30.

«Все начинается с ауры — предвестника приступа. Это как тень боли, которая ползет из головы к правому уху. Она всегда с правой стороны головы. Во время приступа появляется такая сильная боль, какую только можно представить», — описал ощущения МакДональд.

Мужчина рассказал, что первый приступ произошел, когда ему было шесть лет. Из-за боли он начал биться головой о дверь машины. Обеспокоенные родственники отвезли его в больницу, где врачи, осмотрев ребенка, решили, что у него мигрень. По словам МакДональда, боль долго не возвращалась и вновь появилась в подростковом возрасте. Несколько лет назад, когда Люк переехал из Великобритании в Азию, во время очередного обследования, ему поставили диагноз — кластерная головная боль.

Сейчас МакДональд живет с женой в Камбодже. По его словам, она каждую ночь сидит с ним во время припадков, хотя ничем не может помочь. Помимо жены МакДональд находит поддержку в социальных сетях, где общается с людьми, страдающими кластерной головной болью.

«По сути мы пытаемся убедить друг друга не сводить счеты с жизнью», — рассказал о сообществе Люк.