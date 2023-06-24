Стоматологи назвали самую опасную привычку для зубов

Ни для кого не секрет, что сладкая газировка вредна для зубов — она истончает эмаль и вызывает кариес. Но как выяснилось, проблема не только в огромном количестве сахара — есть еще один важный (и очень неожиданный) аспект.

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Оказывается, употребление любых напитков, кроме воды, на протяжении долгого времени наносит непоправимый ущерб зубам. «Выпить одну чашку кофе, чая, сока или любого другого напитка за один присест лучше для ваших зубов, чем растянуть удовольствие на несколько часов», — рассказал изданию Daily Mail доктор Данте Девоти из Стоматологического колледжа Колумбийского университета.

Дело в том, что употребление этих напитков повышает кислотность в полости рта. Слюна, которая призвана ее нейтрализовать, делает это достаточно медленно: требуется до часа, чтобы вернуть уровень pH во рту до «защитного диапазона». А теперь представьте себе: кислотность только-только пришла в норму, а мы уже успеваем снова утолить жажду каким-нибудь напитком — и весь процесс начинается по новой. Как результат — разрушение эмали, кариес и неизбежный визит к стоматологу.