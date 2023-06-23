Врач назвала вирус, способный вызвать рак шейки матки

Часть вирусов папилломы человека (ВПЧ) могут провоцировать онкозаболевания. Об этом в беседе с РИАМО предупредила акушер-гинеколог Центра репродуктивного здоровья "СМ-Клиника" Дарья Казакова.

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По ее словам, ВПЧ делятся на две группы: высокого и низкого канцерогенного риска. Последняя лишь провоцирует появление на коже папиллом и кондилом.

"Иначе обстоит дело с ВПЧ высокого канцерогенного риска. К ним относят 14 типов ВПЧ: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68. Находясь в организме женщины, эти типы вирусов способны повреждать клетки шейки матки", — объяснила врач.

По ее словам, при длительном воздействии вируса перечисленных типов может развиться дисплазия шейки матки, а впоследствии может возникнуть и рак шейки матки. При этом специалист подчеркнула, что у 80% людей иммунная система справляется с вирусом самостоятельно, без каких-либо вмешательств извне.