Врач связал продукты с ГМО с развитием болезней

Некоторые продукты способны спровоцировать развитие рака и аллергии. Подробно об этом рассказал российский врач Владислав Шафалинов.

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Медик сообщил, что существует связь между употреблением генетически модифицированной пищи с развитием онкологических заболеваний и аллергических реакций.

Когда человек ест некачественные продукты и пьет плохую воду, у него снижается резистентность организма и падает иммунитет, приводит слова врача «Царьград».

Влияние пищи с ГМО на здоровье хорошо иллюстрирует опыт с лабораторными мышами. Грызунов разделили на две группы. Одну из них кормили нормальной едой, а другую — генномодифицированными продуктами.