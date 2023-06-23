Стоматолог разъяснил, чем опасно отсутствие зуба

Отсутствие одного или нескольких зубов в течение длительного времени может привести к неправильному распределению нагрузки при жевании.

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Об этом заявил стоматолог-ортопед высшей категории «СМ-Стоматология» Юрий Калинин.

«Атрофия костной ткани после удаления зубов происходит из-за отсутствия физиологической нагрузки на костную ткань, которая обычно происходит при нагрузке на зуб. При удалении зуба костная ткань начинает рассасываться, и с течением времени кость может утратить объем и высоту, что может привести к изменению формы челюсти», – отметил медик.

Если у человека будет отсутствовать зуб, то это может вызвать, по словам Калинина, смещение, наклон или выдвижение оставшихся зубов, а также ускоренное изнашивание зубной эмали, что приведет к развитию патологического прикуса, перегрузке остальных зубов и атрофии кости.