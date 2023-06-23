Стоматолог разъяснил, чем опасно отсутствие зуба

Стоматолог разъяснил, чем опасно для здоровья отсутствие одного зуба
Отсутствие одного или нескольких зубов в течение длительного времени может привести к неправильному распределению нагрузки при жевании.
Об этом заявил стоматолог-ортопед высшей категории «СМ-Стоматология» Юрий Калинин.
«Атрофия костной ткани после удаления зубов происходит из-за отсутствия физиологической нагрузки на костную ткань, которая обычно происходит при нагрузке на зуб. При удалении зуба костная ткань начинает рассасываться, и с течением времени кость может утратить объем и высоту, что может привести к изменению формы челюсти», – отметил медик.
Если у человека будет отсутствовать зуб, то это может вызвать, по словам Калинина, смещение, наклон или выдвижение оставшихся зубов, а также ускоренное изнашивание зубной эмали, что приведет к развитию патологического прикуса, перегрузке остальных зубов и атрофии кости.
В случае длительного отсутствия зубов, к примеру, более года, для проведения имплантации и последующего протезирования может потребоваться дорогостоящая костная пластика. Кроме того, вероятны функциональные проблемы и дисфункция височно-нижнечелюстного сустава. Отсутствие зубов также затрудняет нормальное пережевывание пищи, тем самым негативно сказываясь на работе желудочно-кишечной системы. Поэтому есть большая вероятность возникновения гастрита, панкреатита и других заболеваний, передает РИАМО.