Одиночество назвали причиной преждевременной смерти

Ученые нашли прямую связь между социальной активностью и продолжительностью жизни.

© Волгоградская правда

Исследователи из Харбинского медицинского университета уверяют, что отсутствие контактов с другими людьми может стать причиной развития многочисленных опасных заболеваний, в том числе и рака. О своей работе они рассказали на страницах издания Nature Human Behaviour.

Ученые провели метаанализ 90 научных работ, в которых рассматривались данные более двух миллионов человек из разных стран мира. Оказалось, что в изоляции люди умирали намного раньше других от различных заболеваний и развития осложнений.

Авторы работы связывают такую статистику с тем, что в одиночестве люди ведут менее активный образ жизни и намного реже придерживаются правильного питания. Кроме того, среди одиноких чаще распространены вредные привычки. Исследования показали, что при социальной изоляции также слабее становится иммунная система человека, чаще развиваются воспалительные процессы.

Чтобы снизить риски ранней смерти, ученые призывают пожилых людей больше общаться в социальных и общественных группах. Это помогает улучшить состояние когнитивных функций и физического здоровья.