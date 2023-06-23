Дачников предупредили о риске заражения опасными заболеваниями
Терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев рассказал, что на даче можно заразиться столбняком и токсоплазмозом.
Споры столбняка содержатся в земле, поэтому при работе в огороде важно надевать перчатки, а также мыть руки и не прикасаться к лицу. «Если человек будет копаться в огороде и наколется на какой-нибудь ржавый гвоздь, при загрязненной ране есть риск заразиться. Через землю также можно заразиться токсоплазмозом, если на вашем участке гуляют соседские или дикие кошки. Они могут быть переносчиками инфекции, и если соприкоснуться с их экскрементами голыми руками, а затем потрогать лицо или слизистую, этого достаточно, чтобы заболеть», — цитируют "Известия" врача.
Терапевт также напомнил о клещах, которые могут обитать на участке. По его словам, клещи чаще всего заражены боррелиозом. В регионах Сибири более распространен энцефалит.
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