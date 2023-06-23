Дачников предупредили о риске заражения опасными заболеваниями

Споры столбняка содержатся в земле, поэтому при работе в огороде важно надевать перчатки, а также мыть руки и не прикасаться к лицу. «Если человек будет копаться в огороде и наколется на какой-нибудь ржавый гвоздь, при загрязненной ране есть риск заразиться. Через землю также можно заразиться токсоплазмозом, если на вашем участке гуляют соседские или дикие кошки. Они могут быть переносчиками инфекции, и если соприкоснуться с их экскрементами голыми руками, а затем потрогать лицо или слизистую, этого достаточно, чтобы заболеть», — цитируют "Известия" врача.