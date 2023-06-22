Дерматолог рассказала об опасностях морской воды для организма

Врач-дерматолог Варвара Ильина заявила, что морская вода может оказывать негативное влияние на кожу человека. Подробностями эксперт поделилась с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

© Unsplash.com

Как отметила медик, иногда соленая вода может вызвать раздражение кожных покровов. Иногда долгое времяпрепровождение в морской воде может привести к ожогам.

Также у людей, которые к этому предрасположены, могут появляться аллергические реакции.

Специалист отметила и пользу морской воды за счет содержания в ней магния, кальция, железа, калия, йода и других полезных элементов. По словам Ильиной, она может укреплять кожу и кости, а также положительно воздействовать на нервную систему. Кроме этого, купание в море улучшает кровообращение.