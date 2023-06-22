Онколог предупредил о негативном влиянии вредных привычек на интимную жизнь

Специалист объяснил, что курение снижает кровоснабжение органов и тканей организма. Это приводит в том числе и к уменьшению чувствительности эрогенных зон. Их стимуляция может занять много времени или вовсе не доставить удовольствия. Аналогичный эффект достигается и при употреблении алкоголя. Он негативно сказывается на работе центральной нервной системы и снижает уровень гормонов, ответственных за сексуальное возбуждение.