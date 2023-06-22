Онколог предупредил о негативном влиянии вредных привычек на интимную жизнь

Онколог Сойнов предупредил о негативном влиянии вредных привычек на интимную жизнь
Вредные привычки оказывают негативное влияние на здоровье и ухудшают качество интимной жизни, затрудняя получение удовольствия. Об этом в четверг, 22 июня, предупредил онколог-маммолог Александр Сойнов.
Специалист объяснил, что курение снижает кровоснабжение органов и тканей организма. Это приводит в том числе и к уменьшению чувствительности эрогенных зон. Их стимуляция может занять много времени или вовсе не доставить удовольствия. Аналогичный эффект достигается и при употреблении алкоголя. Он негативно сказывается на работе центральной нервной системы и снижает уровень гормонов, ответственных за сексуальное возбуждение.
Врач подытожил, что курение и употребление спиртного наносит вред физической форме человека и ухудшают его общее состояние. Поэтому его сексуальная активность снижается, как и способность получить удовольствие от интимной близости, приводит слова Сойнова «Лента.ру».
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