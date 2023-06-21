Хирург назвал главные факторы, приводящие к раку трахеи

На возникновение рака трахеи может повлиять несколько факторов. Об этом в беседе с Life рассказал руководитель Центра торакальной хирургии НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России, член-корреспондент РАН, профессор Владимир Паршин.

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К основным причинам развития рака трахеи медик отнес наследственность и недолеченные болезни. Также фактором могут стать хронические воспалительные процессы в трахеобронхиальном дереве, как хронический трахеит или ларингит.

Кроме этого, Паршин заявил, что значение имеет и внешняя среда:

"Если человек часто находится на вредном производстве либо живет в неблагоприятных условиях в плане аэрации, то это влияет на развитие многих заболеваний, в том числе и рака трахеи".

Хирург отметил важность того, что нельзя запускать хронические воспалительные процессы, также важно обследоваться и проводить своевременную диагностику, поскольку рак трахеи может долгое время никак не проявлять себя.