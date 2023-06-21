Сибирские ученые синтезировали средство от старения

В Институте химии имени А.Е. Фаворского Сибирского отделения РАН синтезировали вещество, способное замедлить процессы старения. Его можно будет использовать в создании препаратов для лечения и профилактики сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, диабета, артрита, болезней Альцгеймера и Паркинсона. Новое химическое соединение получено в пробирке, и основной его компонент - микроэлемент селен.

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- Роль этого элемента колоссальна, - говорит заведующий лаборатории халькогенорганических соединений доктор химических наук, профессор Владимир Потапов. - В организме человека есть защитник от преждевременного старения клеток - это фермент глутатионпероксидаза. Но проблема в том, что это селензависимый фермент. Нет селена - снижается и антиокислительная активность.

Недостаток селена способствует развитию сердечных и онкологических заболеваний

По словам ученого, селена в природе не так много. В некоторых регионах России, в том числе в Приангарье, или, к примеру, на севере Китая, даже критично мало. И получить необходимое количество этого микроэлемента с пищей проблематично.

Доказано, что недостаток селена в организме способствует развитию сердечно-сосудистых, онкологических, аутоиммунных и многих других заболеваний. Ученые всего мира пытаются синтезировать селенорганические соединения. В Иркутском институте химии над этой темой работали больше двадцати лет. И, наконец, вышли на новый класс соединений.