Укусы комаров могут не просто быть неприятными, а вызывать аллергическую реакцию. Об этом агентству "Прайм" рассказал аллерголог, иммунолог Сергей Быков.

Аллергия на укус комара может проявляться по-разному. Реакция бывает местной с большим отеком, покраснением, повышенной температурой. Бывает системной, когда возникает крапивница и появляется риск анафилактического шока. Бывает дыхательной, проявляющейся в приступах удушья.

Вероятность аллергии на комариные укусы выше у детей, больных мастоцитозом и тех, кто часто бывает в местах с большим количеством комаров.

По словам Быкова, от комаров защищают москитные сетки, закрытая одежда, а также репелленты — химические вещества против комаров и других насекомых. Репелленты наносят на кожу или одежду, и они несколько часов спасают от укусов.

Чтобы вылечить аллергию, врачи выписывают антигистаминные средства, гормональные мази или таблетки. Специфика терапии зависит от того, насколько сильная у пациента аллергическая реакция. Антигистаминные снижают зуд, покраснение и отек, а гормональные средства назначают, когда у аллергии серьезные последствия.