Уролог: витамин Е повышает сексуальный тонус мужчины

Уролог Смерницкий: витамин Е повышает сексуальный тонус мужчины. Его даже иногда называют «половым витамином», отметил врач. Он содержится в куриных яйцах, морской рыбе, зелени шпината, авокадо, орехах. Также специалист посоветовал для повышения либидо включить в рацион зелёные и жёлтые овощи, богатые витамином А. Среди них морковь, тыква и брокколи. Некоторым мужчинам придется сбросить вес, чтобы сексуальное желание вернулось.

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Почему пропадает сексуальное желание у мужчины

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За мужское либидо или сексуальное влечение отвечают и внутренние органы, и состояние психики. Врач-уролог высшей квалификационной категории Андрей Смерницкий в беседе с порталом Life.ru назвал 4 причины снижения либидо:

хронический стресс;

конфликты с людьми;

нерегулярная половая жизнь;

ожирение.

Полезный совет №1. Измерьте свою талию. Если её окружность больше 94 см, значит, у вас лишний вес. По словам Смерницкого, учёные давно установили связь между ожирением и нехваткой тестостерона, ухудшением эрекции.

Продукты для повышения либидо

Уролог рассказал, какие витамины нужны мужчинам для сексуального желания и хорошей эрекции, а также в каких продуктах они содержатся:

витамин А: морковь, тыква, сладкий перец, шпинат, брокколи, зелёный лук, зелень петрушки, горох. Подробнее о пользе витамина — здесь;

витамины группы B: куриные яйца, мясо, дрожжи, миндаль, брокколи, грецкий орех и фундук;

витамин С: зелень, шиповник, сладкий перец, смородина, цитрусовые;

витамин Е: растительные масла, бобовые, яйца, морская рыба, шпинат, авокадо, арахис, миндаль. Главное — не переборщить.

Полезный совет №2. Если у вас на носу свидание и вы переживаете, что любовные утехи закончатся, так и не начавшись, то внимательней отнеситесь к своему питанию. Врач Софья Чугуевская советует накануне встречи не есть жирную, жареную и тяжёлую пищу и сложные углеводы, вроде белого хлеба, макарон и риса.

Низкое либидо — путь к смерти?

Японские ученые проводили исследование и выяснили: мужчины старше 40 лет с пониженным сексуальным желанием умирают от рака почти вдвое чаще, чем мужчины, не имеющие проблем с либидо.

Что объединяло тех, кто признался в проблемах с интимной жизнью? Они больше пили спиртного, страдали диабетом, меньше смеялись, имели различные психологические расстройства.