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Врач объяснил, о чем может говорить одышка в состоянии покоя

Если у человека возникает одышка даже если он ничего не делает, то это может говорить о том, что у него тяжелая степень хронической обструктивной болезни легких, отметил врач Заурбек Айсанов.

Врач объяснил, о чем может говорить одышка в состоянии покоя
© Ferra.ru

Одышка в состоянии покоя говорит о наличии у человека тяжелой степени хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), которая без лечения может привести к смерти, заявил профессор кафедры пульмонологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Заурбек Айсанов.

При ХОБЛ просвет бронхов человека сужается, из-за чего в легкие попадает меньше кислорода. В результате возникает одышка. Чем выше степень бронхиальной обструкции, тем выше выраженность одышки, объяснил врач. У пациентов с тяжелой формой ХОБЛ одышка наблюдается уже в покое.

Человек может сам оценить выраженность у него одышки по простым опросникам и шкалам. Так, шкала Медицинского исследовательского совета Великобритании определяет тяжесть одышки по нагрузке. Чем выше нагрузка, при которой появляется одышка, тем меньше ее степень. Одышка в покое — это самая высокая степень.

При этом, рассказал врач, существует и специальный тест для выявления ХОБЛ — спирометрия. Это исследование воздушного потока, позволяющее оценить функцию внешнего дыхания и сказать, необратима ли обструкция.

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