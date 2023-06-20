Оценена вероятность вспышки холеры в России

«Я думаю, что здесь речь идет о холероподобном вибрионе. В таком случае не будет эпидемии холеры. Это не патогенный организм. В наше время холера не является опасным заболеванием, это контролируется санитарной эпидемиологической службой и противоэпидемическими ограничениями. В больших цивилизованных странах холера не доставляет больших проблем», — отметил Альтштейн.