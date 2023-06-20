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Оценена вероятность вспышки холеры в России

На данный момент холера не является опасным заболеванием для большинства стран, и ее можно контролировать. Вероятность вспышки подобного заболевания в России в беседе с Анатолий Альтштейн.

Оценена вероятность вспышки холеры в России
© Лента.ру

Эксперт рассказал о вероятности распространения холеры после того, как в пресных водоемах на территории Николаевской области Украины обнаружили возбудитель этого заболевания — одно из опасных последствий разрушения Каховской ГЭС. По словам вирусолога, случившееся не может вызвать эпидемию.

«Я думаю, что здесь речь идет о холероподобном вибрионе. В таком случае не будет эпидемии холеры. Это не патогенный организм. В наше время холера не является опасным заболеванием, это контролируется санитарной эпидемиологической службой и противоэпидемическими ограничениями. В больших цивилизованных странах холера не доставляет больших проблем», — отметил Альтштейн.

Каховская ГЭС была частично разрушена в ночь на 6 июня. В результате произошел неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища. Произошедшее назвали терактом и подчеркнули необходимость изучить последствия.

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