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Гастроэнтеролог Харлов: капуста, виноград, яблоки могут провоцировать вздутие живота

Вздутие живота, которое сопровождается ощущением его переполненности, может быть вызвано определенными продуктами, рассказал Pravda.Ru гастроэнтеролог, терапевт Никита Харлов.

Гастроэнтеролог: капуста, виноград, яблоки могут провоцировать вздутие живота
© Unsplash

По его словам, такие продукты желудок не может переварить до конца. Это капуста, виноград, яблоки, молоко и белковая пища, газированные напитки, бобовые и сахар, перечислил эксперт.

"Если у человека есть проблемы в ответ на эту пищу, то на какое-то время ее необходимо исключить. Есть люди, которым всю жизнь придется ограничивать себя в питании", — указал Харлов.

Гастроэнтеролог добавил, что воспаление кишечника является заболеванием, которое может привести к развитию рака и аутоиммунным заболеваниям. Гастроэнтеролог Сергей Вялов до этого говорил, что постоянное вздутие живота появляется по двум причинам — нарушение микрофлоры кишечника и переедание.

По его словам, имеются и другие косвенные причины вздутия, в частности, неправильная работа желчного пузыря или ошибочное выделение ферментов поджелудочной железой.

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