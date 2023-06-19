Гастроэнтеролог: капуста, виноград, яблоки могут провоцировать вздутие живота

Гастроэнтеролог Харлов: капуста, виноград, яблоки могут провоцировать вздутие живота
Вздутие живота, которое сопровождается ощущением его переполненности, может быть вызвано определенными продуктами, рассказал Pravda.Ru гастроэнтеролог, терапевт Никита Харлов.
По его словам, такие продукты желудок не может переварить до конца. Это капуста, виноград, яблоки, молоко и белковая пища, газированные напитки, бобовые и сахар, перечислил эксперт.
"Если у человека есть проблемы в ответ на эту пищу, то на какое-то время ее необходимо исключить. Есть люди, которым всю жизнь придется ограничивать себя в питании", — указал Харлов.
Гастроэнтеролог добавил, что воспаление кишечника является заболеванием, которое может привести к развитию рака и аутоиммунным заболеваниям. Гастроэнтеролог Сергей Вялов до этого говорил, что постоянное вздутие живота появляется по двум причинам — нарушение микрофлоры кишечника и переедание.
По его словам, имеются и другие косвенные причины вздутия, в частности, неправильная работа желчного пузыря или ошибочное выделение ферментов поджелудочной железой.