Врач рассказала о связи икоты с опасными болезнями

Длительная икота может сигнализировать об опасных болезнях: раке, инсульте и не только. Об этом в беседе с «Лентой.ру» предупредила невролог клинико-диагностического центра «К9», доктор медицинских наук Наталья Шиндряева.

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Невролог пояснила, что икота — это частое и естественное явление, возникающее при непроизвольном движении диафрагмы. Обычно икота быстро проходит и не вызывает беспокойства.

Однако бывают состояния, когда икота становится постоянной, длится больше двух суток, иногда и несколько месяцев. Врач заявила, что длительную икоту нельзя игнорировать не только из-за ухудшения качества жизни, но и потому, что она может сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем.

Так, по словам Шиндряевой, икота может быть симптомом повреждения блуждающего и диафрагмального нервов, диафрагмы, интоксикации, заболеваний центральной нервной системы.

Также икота может быть связана с повреждением диафрагмы после травмы живота, добавила врач. Блуждающий и диафрагмальный нерв могут страдать из-за зоба (гипертрофии щитовидной железы), рефлюксной болезни, кисты пищевода, грыжи межпозвонковых дисков, заболевания почек, сахарного диабета.

«Паразиты также могут стать причиной икоты. Заражение трихинеллами приводит к повреждению дыхательных и диафрагмальной мышц», — заключила невролог.