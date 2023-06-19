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Эксперимент опроверг способность алкоголиков «пересиливать» эффект опьянения

Страдающие от алкогольной зависимости люди не могут преодолеть последствия сильного опьянения. Об этом сообщает Чикагский университет.

Опровержена способность алкоголиков «пересиливать» эффект опьянения
© Газета.Ru

«Многие думают, что когда опытные пьющие (страдающие алкоголизмом люди) употребляют алкоголь, они терпимы к его пагубным последствиям», — поставила проблему Андреа Кинг, одна из авторов работы.

В ходе эксперимента людям, страдающим от алкогольной зависимости и умеренно пьющим предложили напитки нескольких типов, в том числе содержащие алкоголь. В одном эксперименте доза была малой и эквивалентной условно разрешенной при вождении автомобиля в США. В ходе другого эксперимента доза была подобрана так, чтобы ввести человека в значительное опьянение, с показателем алкотестера в 0,13%.

Оказалось, что при малом количестве выпитого у алкоголиков наблюдались менее значительные нарушения мелкой моторики и навыка решения когнитивных задач, чем у людей, пьющих мало или умеренно. Однако в случае с крупной дозой страдающие от алкоголизма демонстрировали значительное ухудшение результатов при выполнении тех же задач, более чем в два раза по сравнению тем, что наблюдалось при малой дозе. Более того, их результаты не вернулись к исходным через три часа после употребления алкоголя.

Исходя из этого авторы заключают, что пьющие люди действительно обладают некой толерантностью к воздействию умеренных доз спиртных напитков, но при повышении этой дозы она оказывается малозаметным фактором.

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