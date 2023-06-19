Специалисты сомневаются в целесообразности перехода на летнее время

В России в последние годы регулярно обсуждается переход на летнее и зимнее время. Все аспекты перевода часовых стрелок обсудил в беседе с RT директор Центра медицины сна МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Калинкин.

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21 июня в Государственную Думу будет внесен проект закона о возврате переходов на летнее время. Но ученые продолжают спорить о том, как это отразится на населении самой большой в мире страны, насчитывающей 11 часовых поясов.

Калинкин напомнил, что несколько лет назад уже были дебаты, в том числе и на законодательном уровне, об отмене сезонных временных переходов, но научных данных, позволяющих решить вопрос целесообразности перехода, тогда просто не хватило и к окончательному выводу прийти не удалось.

«Для многих это достаточно стрессовая ситуация. По имеющимся научным данным, это может приводить к ухудшению определенных заболеваний, прежде всего сердечно-сосудистой системы. Обычно это делается весной или осенью, когда большинство активно работает. И для многих людей это достаточно чувствительно», — говорит эксперт.