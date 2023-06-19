$83.99+0.3491.80+0.16

Специалисты сомневаются в целесообразности перехода на летнее время

В России в последние годы регулярно обсуждается переход на летнее и зимнее время. Все аспекты перевода часовых стрелок обсудил в беседе с RT директор Центра медицины сна МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Калинкин.

Специалисты сомневаются в целесообразности перехода на летнее время
© Вести Подмосковья

21 июня в Государственную Думу будет внесен проект закона о возврате переходов на летнее время. Но ученые продолжают спорить о том, как это отразится на населении самой большой в мире страны, насчитывающей 11 часовых поясов.

Калинкин напомнил, что несколько лет назад уже были дебаты, в том числе и на законодательном уровне, об отмене сезонных временных переходов, но научных данных, позволяющих решить вопрос целесообразности перехода, тогда просто не хватило и к окончательному выводу прийти не удалось.

«Для многих это достаточно стрессовая ситуация. По имеющимся научным данным, это может приводить к ухудшению определенных заболеваний, прежде всего сердечно-сосудистой системы. Обычно это делается весной или осенью, когда большинство активно работает. И для многих людей это достаточно чувствительно», — говорит эксперт.

Калинкин считает, что дискомфорт при переводах времени будут испытывать люди с фиксированным рабочим графиком. Имеющих плавающее трудовое расписание, ситуация сильно не затронет. Впрочем, по мнению эксперта, переход на летнее время может позитивно сказаться на экономике, поскольку увеличение светового дня может повысить в конечном итоге производительность труда.

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители