Летом число госпитализированных пациентов с панкреонекрозом возрастает, заявил заведующий отделением экстренной хирургии Московской областной больницы имени профессора Розанова В. Н. Артем Косов. В беседе с изданием "Аргументы и факты" эксперт объяснил, как избежать обострения панкреатита во время летнего отдыха.

По словам специалиста, под таким диагнозом, как панкреонекроз, скрывается осложнение острого панкреатита. Неумеренное употребление жирной пищи и алкогольных напитков приводит к омертвлению ткани поджелудочной железы.

В первую очередь, Косов отметил, что умеренность — залог здоровья. Кроме этого, он напомнил о том, что при поставленном диагнозе необходимо проходить курсы лечения панкреатита.