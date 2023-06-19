$83.65-0.3191.63+0.67

Хирург Косов объяснил, как избежать обострения панкреатита

Летом число госпитализированных пациентов с панкреонекрозом возрастает, заявил заведующий отделением экстренной хирургии Московской областной больницы имени профессора Розанова В. Н. Артем Косов. В беседе с изданием "Аргументы и факты" эксперт объяснил, как избежать обострения панкреатита во время летнего отдыха.

По словам специалиста, под таким диагнозом, как панкреонекроз, скрывается осложнение острого панкреатита. Неумеренное употребление жирной пищи и алкогольных напитков приводит к омертвлению ткани поджелудочной железы.

Почему панкреатит называют болезнью алкоголиков

В первую очередь, Косов отметил, что умеренность — залог здоровья. Кроме этого, он напомнил о том, что при поставленном диагнозе необходимо проходить курсы лечения панкреатита.

Ранее диетолог раскрыла связь между постным майонезом и панкреатитом.

Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители