Терапевт Надежда Чернышова перечислила признаки пониженного гемоглобина у пожилых людей. Подробностями эксперт поделилась в беседе с "Москвой 24".

По словам медика, при пониженном гемоглобине человек испытывает нехватку кислорода, что отражается на самочувствии. Начинает ухудшаться память, а умственные способности затормаживаются.

Чернышова заявила, что в среднем у женщин нижняя граница нормы гемоглобина составляет 120 граммов на литр, у мужчин – 130 граммов на литр. Если показатели ниже, то это уже говорит о дефиците.

Терапевт рекомендует пожилым людям сдавать общий анализ крови раз в год даже при отсутствии каких-либо жалоб.