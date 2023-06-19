$83.65-0.3191.63+0.67

Терапевт Чернышова назвала признаки пониженного гемоглобина у пожилых

Терапевт Надежда Чернышова перечислила признаки пониженного гемоглобина у пожилых людей. Подробностями эксперт поделилась в беседе с "Москвой 24".

По словам медика, при пониженном гемоглобине человек испытывает нехватку кислорода, что отражается на самочувствии. Начинает ухудшаться память, а умственные способности затормаживаются.

Врач рассказала о необычных причинах усталости у пожилых людей

Чернышова заявила, что в среднем у женщин нижняя граница нормы гемоглобина составляет 120 граммов на литр, у мужчин – 130 граммов на литр. Если показатели ниже, то это уже говорит о дефиците.

Терапевт рекомендует пожилым людям сдавать общий анализ крови раз в год даже при отсутствии каких-либо жалоб.

Ранее врач рассказала о смертельной опасности низкого гемоглобина.

1
Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители