Терапевт рассказала, при каких заболеваниях противопоказано загорать

Врач-терапевт Татьяна Романенко заявила, что загорать не следует при простуде, обострении сердечно-сосудистых заболеваний и варикоза, а также при онкологии. Подробностями эксперт поделилась в беседе с "Москвой 24".

По словам медика, если загорать при простуде или, например, при нестабильной стенокардии, то есть риск усугубить свое состояние:

"Что касается повышенного давления, то во время принятия солнечных ванн может активизироваться микроциркуляция, повыситься до некоторой степени температура тела и самочувствие также ухудшится".

Говоря о варикозной болезни, специалист объяснила, что в стадии спокойного течения солнечные ванны не противопоказаны. Однако при обострении, тромбофлебите (воспалении внутренней оболочки вен), загорать не рекомендуется.

Прием солнечных ванн также противопоказан при любых онкологических поражениях органов и систем.