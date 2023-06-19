Терапевт рассказала, при каких заболеваниях противопоказано загорать

Терапевт Романенко рассказала, при каких заболеваниях противопоказано загорать
Врач-терапевт Татьяна Романенко заявила, что загорать не следует при простуде, обострении сердечно-сосудистых заболеваний и варикоза, а также при онкологии. Подробностями эксперт поделилась в беседе с "Москвой 24".
По словам медика, если загорать при простуде или, например, при нестабильной стенокардии, то есть риск усугубить свое состояние:
"Что касается повышенного давления, то во время принятия солнечных ванн может активизироваться микроциркуляция, повыситься до некоторой степени температура тела и самочувствие также ухудшится".
Говоря о варикозной болезни, специалист объяснила, что в стадии спокойного течения солнечные ванны не противопоказаны. Однако при обострении, тромбофлебите (воспалении внутренней оболочки вен), загорать не рекомендуется.
Прием солнечных ванн также противопоказан при любых онкологических поражениях органов и систем.
Ранее "Рамблер" вместе с экспертом писал, кому и в каких случаях опасно загорать.