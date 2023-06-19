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Онколог Копосов развеял распространенный миф о лечении рака

На сегодняшний день нет исследований, которые бы подтверждали, что пищевые добавки, БАДы и различные диеты помогают бороться с раком, заявил онколог, химиотерапевт, доктор медицинских наук Павел Копосов. Подробностями эксперт поделился в беседе с News.ru.

По словам медика, он бы также не рекомендовал прибегать к народной медицине:

"Целебные настои не помогут избавиться от злокачественной опухоли. Конечно, есть травы, которые обладают лечебными свойствами, они способны убивать раковые клетки, однако добиться какого-то эффекта в домашних условиях невозможно".

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Онколог добавил, что такое заболевание как рак, вызвано мутацией на уровне ДНК клеток.

Ранее ученые назвали продукты, провоцирующие рак кишечника до 40 лет.

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