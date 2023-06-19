На сегодняшний день нет исследований, которые бы подтверждали, что пищевые добавки, БАДы и различные диеты помогают бороться с раком, заявил онколог, химиотерапевт, доктор медицинских наук Павел Копосов. Подробностями эксперт поделился в беседе с News.ru.