Онколог Копосов развеял распространенный миф о лечении рака
На сегодняшний день нет исследований, которые бы подтверждали, что пищевые добавки, БАДы и различные диеты помогают бороться с раком, заявил онколог, химиотерапевт, доктор медицинских наук Павел Копосов. Подробностями эксперт поделился в беседе с News.ru.
По словам медика, он бы также не рекомендовал прибегать к народной медицине:
"Целебные настои не помогут избавиться от злокачественной опухоли. Конечно, есть травы, которые обладают лечебными свойствами, они способны убивать раковые клетки, однако добиться какого-то эффекта в домашних условиях невозможно".
Онколог добавил, что такое заболевание как рак, вызвано мутацией на уровне ДНК клеток.
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