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Врач Цатурян рассказала, как вовремя распознать преддиабетическое состояние

Преддиабетическое состояние можно вовремя распознать, если пройти медицинское обследование. С таким заявлением выступила врач-эндокринолог Софья Цатурян. Она рассказала, какое значение имеет такая диагностика.

Врач рассказала, как вовремя распознать преддиабетическое состояние
© Слово и Дело

Медицинский специалист утверждает, что своевременное выявление сахарного диабета позволяет назначить наиболее эффективное лечение. Оно снижает вероятность ремиссии заболевания или развития диабетических осложнений. По словам врача, распознать преддиабетическое состояние можно по результатам анализа состава крови пациента.

«Проведенные немногочисленные исследования доказывают, что определения фруктозамина в сыворотке крови натощак может быть использовано в качестве маркера для диагностики преддиабета», — рассказала Цатурян в беседе с изданием «Мослента».

Отмечается, что фруктозамин является наиболее мобильным показателем динамики гликемии. Он дает врачам подробную картину изменений состава крови за предшествующие три недели.

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