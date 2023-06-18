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Вирусолог назвал способы обезопасить себя от заражения холерой

Мытье овощей и фруктов, а также осторожность при купании в пресноводных водоемах уменьшает риск заболевания холерой. Об этом заявил вирусолог Георгий Викулов в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Вирусолог назвал способы обезопасить себя от заражения холерой
© Lenta.ru

По словам специалиста, характерная для заболевания сезонность связана с активностью туристов. Кроме того, фактором риска является употребление в пищу термически необработанных морепродуктов, таких как речная рыба и раки. «Еще высокий риск у людей с низкой кислотностью желудочного сока и злоупотреблением алкоголем», — добавил Викулов.

Вирусолог отметил, что в России количество выявленных случаев заражений холерой невысоко. Вместе с тем он призвал путешественников проявлять бдительность.

Холера – острое инфекционное заболевание, вызываемое бактерией Vibrio cholerae при попадании в организм. По данным Всемирной организации здравоохранения, холера остается одной из глобальных угроз населению.

Ранее вирусолог оценил риск распространения холеры после разрушения Каховской гидроэлектростанции. Этому может способствовать нарушение целостности скотомогильников, отметил специалист.

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