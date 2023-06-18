Ученые объяснили, почему «жаворонки» живут дольше «сов»

Специалисты провели масштабный анализ и выяснили, что «совы» чаще умирают не из-за того, что поздно ложатся спать, а потому что среди них больше тех, кто злоупотребляет сигаретами и спиртным. В ходе исследования выяснилось, что у ярко выраженных «сов» вероятность умереть в молодом возрасте на 9% выше.