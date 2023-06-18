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Ученые из Университета Хельсинки объяснили, почему «жаворонки» живут дольше «сов»

Согласно многочисленным научным исследованиям, люди хронотипа «совы» живут меньше, чем «жаворонки». Ученые из Университета Хельсинки нашли этому объяснение.

Ученые объяснили, почему «жаворонки» живут дольше «сов»
© Слово и Дело

Специалисты провели масштабный анализ и выяснили, что «совы» чаще умирают не из-за того, что поздно ложатся спать, а потому что среди них больше тех, кто злоупотребляет сигаретами и спиртным. В ходе исследования выяснилось, что у ярко выраженных «сов» вероятность умереть в молодом возрасте на 9% выше.

При этом вклад хронотипа в смертность оказался невелик или вообще отсутствовал. Эксперты объяснили повышенный риск ранней смерти среди «сов» более активным потреблением табака и алкоголя Эти привычки провоцировали хронические болезни и, соответственно, влияли на статистику, пишет журнал Chronobiology International.

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